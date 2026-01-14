DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 +8,5%Nas22.948 +1,8%Bitcoin59.145 +10,8%Euro1,1817 +0,3%Öl68,37 +1,6%Gold4.959 +3,8%
Heute im Fokus
Dow stark -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
NASDAQ 100-Performance

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen

06.02.26 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 entwickelt sich aktuell positiv.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,82 Prozent höher bei 24.996,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,434 Prozent fester bei 24.655,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 24.548,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.622,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.034,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,94 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.639,71 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 25.130,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.774,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,833 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Bei 24.455,40 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 23,80 Prozent auf 132,45 USD), Arm (+ 10,32 Prozent auf 122,32 USD), AppLovin (+ 8,75 Prozent auf 408,07 USD), Lam Research (+ 8,43 Prozent auf 231,29 USD) und Marvell Technology (+ 8,40 Prozent auf 80,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD), Atlassian (-4,10 Prozent auf 94,38 USD), MercadoLibre (-2,92 Prozent auf 1.975,38 USD), Linde (-2,66 Prozent auf 447,48 USD) und CoStar Group (-2,61 Prozent auf 49,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32.188.655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

mehr Analysen