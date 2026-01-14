DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 +8,5%Nas22.948 +1,8%Bitcoin59.145 +10,8%Euro1,1817 +0,3%Öl68,37 +1,6%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stark -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger? DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagnachmittag steigen

06.02.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagnachmittag steigen | finanzen.net

Der S&P 500 macht am Freitagnachmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
175,24 EUR -13,76 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
137,38 EUR 13,40 EUR 10,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 66,67%
Charts|News|Analysen
Illumina Inc.
101,78 EUR -10,66 EUR -9,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
5,76 EUR 0,43 EUR 8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
110,90 EUR -39,35 EUR -26,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
News Corp LLC
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,14 EUR 10,84 EUR 7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
70,24 EUR 8,74 EUR 14,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rockwell Automation Inc.
339,30 EUR 5,80 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
6,20 EUR 0,73 EUR 13,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VeriSign Inc.
185,70 EUR -21,10 EUR -10,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,50 EUR 0,19 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.916,1 PKT 117,7 PKT 1,73%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1,67 Prozent aufwärts auf 6.911,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54,853 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 6.832,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6.798,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.918,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.816,74 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0,068 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.944,82 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 6.720,32 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 6.083,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,779 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 25,36 Prozent auf 7,81 USD), Under Armour (+ 17,91 Prozent auf 7,41 USD), Under Armour (+ 17,40 Prozent auf 7,22 USD), Robinhood (+ 14,10 Prozent auf 82,93 USD) und Coinbase (+ 11,50 Prozent auf 162,92 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Molina Healthcare (-26,48 Prozent auf 130,01 USD), Illumina (-10,85 Prozent auf 119,12 USD), VeriSign (-9,42 Prozent auf 219,76 USD), Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD) und News (-6,82 Prozent auf 22,56 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32.188.655 Aktien gehandelt. Mit 3,542 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen