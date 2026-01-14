Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagnachmittag steigen

Marktbericht

Der S&P 500 macht am Freitagnachmittag Gewinne.

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1,67 Prozent aufwärts auf 6.911,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54,853 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 6.832,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6.798,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.918,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.816,74 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0,068 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6.944,82 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 6.720,32 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 6.083,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,779 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 25,36 Prozent auf 7,81 USD), Under Armour (+ 17,91 Prozent auf 7,41 USD), Under Armour (+ 17,40 Prozent auf 7,22 USD), Robinhood (+ 14,10 Prozent auf 82,93 USD) und Coinbase (+ 11,50 Prozent auf 162,92 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Molina Healthcare (-26,48 Prozent auf 130,01 USD), Illumina (-10,85 Prozent auf 119,12 USD), VeriSign (-9,42 Prozent auf 219,76 USD), Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD) und News (-6,82 Prozent auf 22,56 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32.188.655 Aktien gehandelt. Mit 3,542 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

