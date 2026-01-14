DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 +8,5%Nas22.948 +1,8%Bitcoin59.145 +10,8%Euro1,1817 +0,3%Öl68,37 +1,6%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stark -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger? DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NYSE-Handel im Fokus

Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

06.02.26 20:02 Uhr
Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag | finanzen.net

So bewegt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,12 EUR 5,90 EUR 4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
175,24 EUR -13,76 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
235,00 EUR 0,65 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
612,00 EUR 43,00 EUR 7,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
760,80 EUR 1,80 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
273,45 EUR 11,50 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,14 EUR 10,84 EUR 7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
160,70 EUR -0,96 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
307,70 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
39,05 EUR -0,65 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
277,90 EUR -3,70 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.002,9 PKT 1.094,1 PKT 2,24%
Charts|News|Analysen

Am Freitag steht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 2,12 Prozent im Plus bei 49.947,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,704 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,827 Prozent auf 49.313,04 Punkte an der Kurstafel, nach 48.908,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.032,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.996,97 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,40 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 06.01.2026, mit 49.462,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46.912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.747,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49.996,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 7,43 Prozent auf 184,65 USD), Caterpillar (+ 6,60 Prozent auf 723,09 USD), Goldman Sachs (+ 4,37 Prozent auf 929,32 USD), 3M (+ 4,34 Prozent auf 172,24 USD) und JPMorgan Chase (+ 4,26 Prozent auf 323,36 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD), Verizon (-1,99 Prozent auf 46,17 USD), Salesforce (-0,51 Prozent auf 189,00 USD), Visa (-0,19 Prozent auf 328,49 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,26 Prozent auf 361,97 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32.188.655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen