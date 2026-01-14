Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

NYSE-Handel im Fokus

So bewegt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.

Am Freitag steht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 2,12 Prozent im Plus bei 49.947,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,704 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,827 Prozent auf 49.313,04 Punkte an der Kurstafel, nach 48.908,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.032,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.996,97 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,40 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 06.01.2026, mit 49.462,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46.912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.747,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49.996,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 7,43 Prozent auf 184,65 USD), Caterpillar (+ 6,60 Prozent auf 723,09 USD), Goldman Sachs (+ 4,37 Prozent auf 929,32 USD), 3M (+ 4,34 Prozent auf 172,24 USD) und JPMorgan Chase (+ 4,26 Prozent auf 323,36 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD), Verizon (-1,99 Prozent auf 46,17 USD), Salesforce (-0,51 Prozent auf 189,00 USD), Visa (-0,19 Prozent auf 328,49 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,26 Prozent auf 361,97 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32.188.655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

