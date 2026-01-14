NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Freitagnachmittag positiv.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,85 Prozent höher bei 22.956,89 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 22.625,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22.540,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.011,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22.586,40 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,77 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 23.547,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.053,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.791,99 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,20 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 23,80 Prozent auf 132,45 USD), Roivant Sciences (+ 20,27 Prozent auf 25,43 USD), AXT (+ 15,22 Prozent auf 23,54 USD), Exponent (+ 13,23 Prozent auf 80,20 USD) und Microvision (+ 11,50 Prozent auf 0,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Amtech Systems (-30,75 Prozent auf 10,99 USD), Hub Group (-18,72 Prozent auf 41,72 USD), VeriSign (-9,42 Prozent auf 219,76 USD), Amazon (-7,12 Prozent auf 206,84 USD) und Werner Enterprises (-5,73 Prozent auf 35,70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 32.188.655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,542 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net