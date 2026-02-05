Wie sinnvoll sind ChatGPT & Co. bei der Reiseplanung?
ChatGPT & Co. können bei der Urlaubsplanung inspirieren und Zeit sparen. Doch wer sich blind auf die KI verlässt, riskiert böse Überraschungen - wichtig bleibt der Abgleich mit offiziellen Informationen.
Schnelle Hilfe statt Recherche-Marathon
Die Urlaubsplanung kann schnell zur Geduldsprobe werden: unzählige Webseiten vergleichen, Angebote prüfen, Packlisten erstellen. Genau hier versprechen KI-Tools wie ChatGPT Entlastung. Der Chatbot kann in Sekunden Inspiration, individuelle Packlisten oder Routenvorschläge liefern - und einem damit viel Zeit ersparen.
Auch für alle, die noch unentschlossen sind, wohin es gehen soll, kann KI eine wertvolle Unterstützung sein. Sie bietet eine erste Orientierung und macht Ideenfindung leichter. Auf der Plattform Medium, auf der Nutzer persönliche Erfahrungen und Ratgeberbeiträge teilen, wird betont, wie hilfreich ChatGPT bei der Suche nach passenden Reisezielen sein kann.
Praktische Einsatzmöglichkeiten
Neben Inspiration kann ChatGPT auch bei der konkreten Organisation helfen. Mit den richtigen Eingaben lassen sich Budgets kalkulieren oder sogar tagesgenaue Reiseabläufe erstellen - vom Strandtag bis zur Stadttour, wie Erfahrungsberichte auf Medium zeigen.
Zusätzlich kann die KI verschiedene Unterkunftsarten oder Reisedauern übersichtlich strukturieren und so einen schnellen Vergleich ermöglichen, erklärt das US-Magazin Kiplinger.
Grenzen und Risiken
Ganz ohne Stolperfallen funktioniert KI-Reiseplanung aber nicht. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet von einem spanischen Paar, das wegen einer fehlenden ESTA-Genehmigung - einer elektronischen Einreisegenehmigung - nicht nach Puerto Rico einreisen durfte, denn ChatGPT hatte die Information unvollständig geliefert. Florian Bauhuber vom Netzwerk Realizing Progress rate deshalb, offene KI-Modelle nicht für sicherheitsrelevante oder rechtliche Fragen zu nutzen.
Wie Kiplinger schildert, bleiben die Vorschläge zudem oft recht generisch und müssen durch präzisere Eingaben an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
So nutzt man KI sinnvoll
Am besten verstehen Reisende ChatGPT als hilfreichen Startpunkt - zentrale Punkte wie Visa, Sicherheit oder aktuelle Reisehinweise müssen aber unbedingt mit offiziellen Quellen gegengeprüft werden, betont das RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Entscheidend ist zudem die Formulierung der Prompts: Je präziser die Eingabe, desto individueller fallen die Ergebnisse aus, wie American Express hervorhebt.
Ergänzend empfiehlt das US-Magazin Kiplinger, die KI mit spezialisierten Tools wie Google Flights oder Wetter-Apps zu kombinieren, um aktuelle Informationen einzubinden.
