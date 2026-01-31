DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8405 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 adidas A1EWWW CSG Group A420X0 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX reduziert Verluste -- Asiens Börsen tiefrot -- US-Regierung Teil-Shutdown -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Aurubis, Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
282,10 EUR -3,10 EUR -1,09 %
STU
337,60 USD -0,49 USD -0,14 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,44 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

08:26 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
282,10 EUR -3,10 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung an die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 338,00		 Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 337,60		 Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 376,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Experten sehen bei Alphabet A (ex Google)-Aktie Potenzial
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Abend freundlich
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag um Nulllinie
wikifolio Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
BNP Paribas dailyAktien: Alphabet – Bald droht saisonaler Druck
finanzen.net Warum Anti-Phishing-Seminare fast nie etwas bringen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Alphabet-Aktie fester: EU-Kommission unterstützt Google bei Gemini-Rollout
MotleyFool Here Are Congresswoman Nancy Pelosi's Initial Stock Moves in 2026: They Include Nvidia, Alphabet, and Amazon Stocks, and Others
Business Times Waymo seeking about US$16 billion near US$110 billion valuation
MotleyFool Alphabet vs. Amazon: Which One Will Make You Richer?
Benzinga AI Is &#39;Underhyped,&#39; Former Google CEO Eric Schmidt Says, Predicting Massive Impact On Healthcare, Finance, Business Automation
Benzinga Tesla Rival Waymo Targets $16 Billion Funding Round, Valuation Nears $110 Billion: Report
MotleyFool Is This ETF Targeting Alphabet Stock a Buy After Oriental Harbor Added Shares to Its Position Worth $15.1 Million?
Financial Times Waymo finalises $16bn funding round at $110bn valuation
Benzinga Demis Hassabis Tells Undergrads To Get &#39;Unbelievably Proficient&#39; With AI Tools, Google DeepMind CEO Calls It Better Bet Than Traditional Internships
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen