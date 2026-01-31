Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,44 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung an die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 338,00
|Abst. Kursziel*:
18,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 337,60
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 376,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|08:26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
