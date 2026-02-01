DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 -1,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1856 +0,1%Öl66,03 -6,6%Gold4.545 -6,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 Allianz 840400 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kryptowährungen tiefrot

Kursrutsch setzt sich fort: Bitcoin, Ethereum und Co. zum Wochenstart teils zweistellig tiefer

02.02.26 08:07 Uhr
Panik am Kryptomarkt: Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. brechen zum Wochenauftakt massiv ein | finanzen.net

Die Kryptowährungen stehen zum Wochenstart weiterhin unter massivem Verkaufsdruck, nachdem der Bitcoin bereits am Wochenende unter die Marke von 80.000 US-Dollar gerutscht war.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.535,04 USD -330,31 USD -6,79%
News
Silberpreis
73,60 USD -11,10 USD -13,11%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
59.292,5797 CHF -210,7086 CHF -0,35%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
64.695,6077 EUR -217,7346 EUR -0,34%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56.073,8442 GBP -164,6753 GBP -0,29%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.873.571,0242 JPY -65.743,6018 JPY -0,55%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76.733,3882 USD -180,6154 USD -0,23%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.731,3325 CHF -22,2668 CHF -1,27%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.889,0999 EUR -23,9371 EUR -1,25%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.637,3460 GBP -20,0385 GBP -1,21%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
346.706,0980 JPY -5.153,0021 JPY -1,46%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.240,6009 USD -26,1031 USD -1,15%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
78,2908 CHF 0,2457 CHF 0,31%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
85,4250 EUR 0,2840 EUR 0,33%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
74,0407 GBP 0,2777 GBP 0,38%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
15.678,0317 JPY 18,3107 JPY 0,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
101,3199 USD 0,4387 USD 0,43%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,2271 CHF -0,0062 CHF -0,50%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3389 EUR -0,0065 EUR -0,48%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,1605 GBP -0,0051 GBP -0,44%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
245,7325 JPY -1,7267 JPY -0,70%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,5881 USD -0,0061 USD -0,38%
Charts|News

• Kursrutsch am Kryptomarkt setzt sich fort
Bitcoin zeitweise unter 75.000 US-Dollar
• Experte: Anleger denken wieder mehr an Risiken

Am Montag rutscht der Bitcoin weiter ab und unterschreitet dabei zeitweise die Marke von 75.000 US-Dollar: Laut "CoinMarketCap" kostet ein Bitcoin am Montagmorgen zeitweise 74.944,99 US-Dollar und damit 4,48 Prozent weniger als noch vor 24 Stunden. Es ist der tiefste Stand seit April 2025.

Noch kräftiger abwärts geht es zum Wochenauftakt jedoch bei Ethereum: Die Nummer zwei auf dem Kryptomarkt verliert im Vortagesvergleich zeitweise 10,37 Prozent auf 2.167,08 US-Dollar.
Daneben verliert Ripple zeitweise 5,12 Prozent auf 1,57 US-Dollar, während der Solana-Kurs um 4,58 Prozent auf 100,16 US-Dollar nachgibt.

Der aktuelle Rückgang setzt die seit längerem anhaltende Abwärtsbewegung bei den Digitalwährungen fort. Allein der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch bei 126.198,07 Dollar aus dem Oktober 2025 rund 40 Prozent an Wert verloren.

Breite Marktverwerfungen und systemische Risiken

Die aktuelle Korrektur beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Kryptomärkte. Zeitgleich mit dem Kursrutsch bei Bitcoin und Co. fällt auch in anderen Anlageklassen wie Gold und Silber der Preis deutlich, was auf eine breitere Marktstresssituation hindeutet. Laut "Reuters" kam es zu einem starken Abverkauf bei Edelmetallen, der Panikverkäufe bei Aktien, Derivaten und Kryptowährungen auslöste. Diese Korrelation unterstreicht, wie eng heute Risikoanlagen miteinander verflochten sind und wie schnell negative Impulse in verschiedenen Märkten gleichzeitig verstärkt werden können.

Einer der treibenden Mechanismen hinter dem Ausverkauf am Kryptomarkt dürften aber auch Liquidationen von gehebelten Positionen sein. Wenn bestimmte Kursniveaus durchbrochen werden, lösen automatisierte Stop-Loss- und Margin-Calls Verkaufsaufträge aus, die den Abwärtstrend weiter beschleunigen. "Manchmal verstärken sich diese Preisanpassungen selbst", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management bereits am Wochenende gegenüber "Reuters". Laut ihm habe bereits der abrupte Kurssturz am Freitag die Menschen wieder an die Risiken erinnert. Daher sei es "möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Tagen weitere Verkäufe sehen werden".

Makroökonomische Unsicherheiten um neuen Fed-Chef

Neben den technischen Faktoren verschärft ein schwieriges makroökonomisches Umfeld die Stimmung der Marktteilnehmer. Die Nominierung von Kevin Warsh als neuer Fed-Vorsitzender habe laut "Reuters" zu erhöhter Unsicherheit geführt, wodurch viele Anleger risikoaverse Strategien bevorzugen und ihr Kapital aus volatilen Anlagen wie Kryptowährungen abziehen. So strebe Warsh etwa eine Reduzierung der Fed-Bilanz an, was an den Kryptomärkten negativ aufgenommen werde, da Bitcoin und Co. als Nutznießer einer großen Fed-Bilanz gelten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com