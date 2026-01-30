DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.522 -0,6%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Gemeldetes Eigengeschäft

SAP SE-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

31.01.26 08:01 Uhr
SAP SE-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an SAP SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
170,02 EUR 2,64 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 30.01.2026 konnte bei SAP SE eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 30.01.2026 über die Transaktion informiert. Vorstand Asam, Dominik stockte am 30.01.2026 das Investment in SAP SE-Aktien auf. Asam, Dominik erwarb 6.000 Aktien zu je 169,18 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,70 Prozent auf 170,02 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Der SAP SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 187,43 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 1.138.589.440 Aktien im Streubesitz.

Das vorherige Eigengeschäft mit SAP SE-Aktien wurde am 29.01.2026 verzeichnet. SAP SE-Steinhäuser, Sebastian Vorstand holte sich 2.009 Aktien für je 173,96 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net



