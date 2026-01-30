SAP SE-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Gemeldetes Eigengeschäft

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an SAP SE.

Am 30.01.2026 konnte bei SAP SE eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 30.01.2026 über die Transaktion informiert. Vorstand Asam, Dominik stockte am 30.01.2026 das Investment in SAP SE-Aktien auf. Asam, Dominik erwarb 6.000 Aktien zu je 169,18 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,70 Prozent auf 170,02 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Der SAP SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 187,43 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 1.138.589.440 Aktien im Streubesitz.

Das vorherige Eigengeschäft mit SAP SE-Aktien wurde am 29.01.2026 verzeichnet. SAP SE-Steinhäuser, Sebastian Vorstand holte sich 2.009 Aktien für je 173,96 EUR ins Depot.

