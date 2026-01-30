Januar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Januar.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Januar 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2025 und dem 30.01.2026. Stand ist der 30.01.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -30,0 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -20,31 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 28: SAP SE
SAP SE: -18,14 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 27: ATOSS Software
ATOSS Software: -15,51 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 26: Ottobock
Ottobock: -6,90 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 25: Nagarro SE
Nagarro SE: -6,82 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 24: TeamViewer
TeamViewer: -6,45 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 23: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -6,12 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 22: Sartorius vz
Sartorius vz: -4,61 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 21: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -1,90 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 20: United Internet
United Internet: -0,65 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 19: Bechtle
Bechtle: 0,37 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 18: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,84 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 17: IONOS
IONOS: 1,87 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Kontron
Kontron: 2,81 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 15: freenet
freenet: 3,54 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: CANCOM SE
CANCOM SE: 6,75 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 13: Siltronic
Siltronic: 7,57 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: SMA Solar
SMA Solar: 8,27 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 11: 1&1
1&1: 8,69 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 10: QIAGEN
QIAGEN: 9,10 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 9: Infineon
Infineon: 10,28 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 11,90 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 7: HENSOLDT
HENSOLDT: 13,96 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 6: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 14,09 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 5: Nordex
Nordex: 16,07 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 4: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 18,97 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 27,18 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 2: Drägerwerk
Drägerwerk: 28,10 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 1: JENOPTIK
JENOPTIK: 36,23 Prozent
Quelle: JENOPTIK
