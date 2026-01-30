DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.664 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Top News
Gut versichert: Welche Versicherungen für Rentner wirklich sinnvoll sind - und welche nicht Gut versichert: Welche Versicherungen für Rentner wirklich sinnvoll sind - und welche nicht
Performance der Tech-Werte

Januar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

31.01.26 03:20 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im Januar 2026 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Januar.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.613,4 PKT 36,3 PKT 1,02%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im Januar 2026

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Januar 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2025 und dem 30.01.2026. Stand ist der 30.01.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -30,0 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -20,31 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: SAP SE

SAP SE: -18,14 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 27: ATOSS Software

ATOSS Software: -15,51 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 26: Ottobock

Ottobock: -6,90 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 25: Nagarro SE

Nagarro SE: -6,82 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 24: TeamViewer

TeamViewer: -6,45 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 23: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -6,12 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 22: Sartorius vz

Sartorius vz: -4,61 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 21: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -1,90 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 20: United Internet

United Internet: -0,65 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 19: Bechtle

Bechtle: 0,37 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 18: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,84 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 17: IONOS

IONOS: 1,87 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 16: Kontron

Kontron: 2,81 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 15: freenet

freenet: 3,54 Prozent

Quelle: freenet

Platz 14: CANCOM SE

CANCOM SE: 6,75 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 13: Siltronic

Siltronic: 7,57 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 12: SMA Solar

SMA Solar: 8,27 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 11: 1&1

1&1: 8,69 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 10: QIAGEN

QIAGEN: 9,10 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 9: Infineon

Infineon: 10,28 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 8: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 11,90 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 7: HENSOLDT

HENSOLDT: 13,96 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 6: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 14,09 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 5: Nordex

Nordex: 16,07 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 4: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 18,97 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 27,18 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 2: Drägerwerk

Drägerwerk: 28,10 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 1: JENOPTIK

JENOPTIK: 36,23 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

