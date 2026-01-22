DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.836 +0,1%Bitcoin75.689 +2,0%Euro1,1938 -0,9%Öl67,98 +0,4%Gold5.302 +2,3%
Erwartungen im Überblick

Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.01.26 18:25 Uhr
SAP-Aktie vor Bilanzvorlage: Die Prognosen der Analysten für Gewinn und Umsatz enthüllt | finanzen.net

SAP SE veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
196,86 EUR 2,34 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SAP SE lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,75 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9,38 Milliarden EUR eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,05 EUR, gegenüber 2,68 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 36,91 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,18 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
07.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
