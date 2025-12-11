DAX 24.462 +0,7%ESt50 5.793 +0,7%MSCI World 4.452 +0,2%Top 10 Crypto 12,35 +1,7%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.663 -0,1%Euro 1,1737 +0,0%Öl 61,61 +0,1%Gold 4.308 +0,7%
SAP Aktie

210,70 EUR +0,30 EUR +0,14 %
STU
Marktkap. 240,19 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

08:46 Uhr
SAP SE Buy
SAP SE
210,70 EUR 0,30 EUR 0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla erwartet anhaltend robuste Dynamik im Bereich S4/Hana, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Walldorfer Ende Januar schrieb. Die Aktie sei mit der Branche abgerutscht, dabei biete sie ihre ganz eigene Anlagestory./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,65 €		 Abst. Kursziel*:
51,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
210,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,87%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

