Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

15:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

