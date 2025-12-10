DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
Siemens Energy ENER6Y
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen uneins -- Oracle enttäuscht beim Umsatz
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Siemens Energy Aktie

123,30 EUR -1,15 EUR -0,92 %
STU
Marktkap. 101,55 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

15:31 Uhr
Siemens Energy Buy
Siemens Energy AG
Siemens Energy AG
123,30 EUR -1,15 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,84 €		 Abst. Kursziel*:
9,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
123,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

15:31 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
04.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktieneinstufung Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
