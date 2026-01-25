DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
Ryanair Aktie

Marktkap. 30,14 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
UBS AG

Ryanair Buy

12:11 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,80 EUR -0,71 EUR -2,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,55 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,28 €		 Abst. Kursziel*:
15,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

12:11 Ryanair Buy UBS AG
11:01 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:56 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:16 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
09:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Reiselust Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
dpa-afx Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
dpa-afx Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
finanzen.net Ryanair Aktie News: Ryanair am Dienstagvormittag verlustreich
dpa-afx Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Flugverbindungen angekündigt
