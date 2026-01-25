Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,55 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,28 €
|Abst. Kursziel*:
15,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
