Marktkap. 29,09 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
Ryanair
Ryanair
28,17 EUR 0,15 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 32,55 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Billigfluggesellschaft hat mit dem Nettoergebnis vor Sondereffekten im vergangenen Geschäftsquartal seiner Einschätzung nach die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Jarrod Castle in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Er überarbeitete seine Schätzungen geringfügig und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,05 €		 Abst. Kursziel*:
19,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:36 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Ryanair Buy UBS AG
27.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
27.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

