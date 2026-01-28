Ryanair Aktie
Marktkap. 29,09 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 32,55 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Billigfluggesellschaft hat mit dem Nettoergebnis vor Sondereffekten im vergangenen Geschäftsquartal seiner Einschätzung nach die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Jarrod Castle in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Er überarbeitete seine Schätzungen geringfügig und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,05 €
|Abst. Kursziel*:
19,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|14:36
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|14:36
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research