13:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 32,55 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Billigfluggesellschaft hat mit dem Nettoergebnis vor Sondereffekten im vergangenen Geschäftsquartal seiner Einschätzung nach die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Jarrod Castle in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Er überarbeitete seine Schätzungen geringfügig und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

