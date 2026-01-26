DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PUMA 696960 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau Bitcoin-Verkäufe von Riot Platforms im Dezember auf Rekordniveau
Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden Fed & Bilanzen im Blick: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte zurückerobert werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
28,59 EUR +0,16 EUR +0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,14 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

08:11 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
28,59 EUR 0,16 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft in den Jahren 2026 und 2027 moderat gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Für 2027 liege er weiter über den Konsensprognosen. Auf Basis seiner Erwartungen für das übernächste Jahr sei die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,02 €		 Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:11 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Ryanair Buy UBS AG
26.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
26.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Reiselust Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
dpa-afx Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
dpa-afx Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
finanzen.net Ryanair Aktie News: Ryanair am Dienstagvormittag verlustreich
dpa-afx Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Flugverbindungen angekündigt
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen