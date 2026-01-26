Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft in den Jahren 2026 und 2027 moderat gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Für 2027 liege er weiter über den Konsensprognosen. Auf Basis seiner Erwartungen für das übernächste Jahr sei die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,02 €
|Abst. Kursziel*:
14,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research