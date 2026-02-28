DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
Ryanair Aktie

Ryanair Aktien-Sparplan
26,81 EUR -0,60 EUR -2,19 %
STU
Marktkap. 28,78 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Ryanair
26,81 EUR -0,60 EUR -2,19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,69 €		 Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:46 Ryanair Overweight Barclays Capital
08:51 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
