Ryanair Aktie
Marktkap. 28,78 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,69 €
|Abst. Kursziel*:
23,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
