LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg avisierte den Anlegern am Sonntag deutliche Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Luftfahrt-Aktien. Zu den Belastungsfaktoren zählt er Treibstoffpreise, den Nahost-Verkehr, eine generell geschwächte Nachfrage und umständliche Routen nach Asien. Flughafenbetreiber hält er für weniger stark betroffen als Fluggesellschaften. Bei letzteren bezeichnet er die Bilanzstärke und die Margenbasis als wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:06 / GMT

