Ryanair Aktie

Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

09:36 Uhr
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Billigfluggesellschaft in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen solide Fortschritte. Die Ticketpreise hätten gemessen an den Unternehmensaussagen aus dem November positiv überrascht. Das bereinigte Nettoergebnis liege indes deutlich über der Konsensprognose, aber klar unter seiner Schätzung. Den Ergebnisausblick auf 2026 wertet der Experte als konservativ./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,02 €		 Abst. Kursziel*:
17,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:36 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
09:01 Ryanair Overweight Barclays Capital
08:11 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Ryanair Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Reiselust Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
dpa-afx Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
dpa-afx Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
finanzen.net Ryanair Aktie News: Ryanair am Dienstagvormittag verlustreich
dpa-afx Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Flugverbindungen angekündigt
