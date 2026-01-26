Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Billigfluggesellschaft in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen solide Fortschritte. Die Ticketpreise hätten gemessen an den Unternehmensaussagen aus dem November positiv überrascht. Das bereinigte Nettoergebnis liege indes deutlich über der Konsensprognose, aber klar unter seiner Schätzung. Den Ergebnisausblick auf 2026 wertet der Experte als konservativ./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,02 €
|Abst. Kursziel*:
17,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:36
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
