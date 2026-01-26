Deutsche Bank AG

GEA Hold

10:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel GEA 61,50 EUR -1,00 EUR -1,60% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Jahreseckdaten des Maschinenbauers seien erfreulich, aber nicht herausragend, schrieb Lars Vom-Cleff in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über Zielspanne des Unternehmens, während das organische Umsatzwachstum dieser entspreche. Zudem sollte der positive Auftragseingang im vergangenen Quartal nicht überraschen, und das für 2026 angestrebte organische Umsatzwachstum sei auch nicht neu und bereits vom Marktkonsens vorweggenommen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

