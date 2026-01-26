DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Marktkap. 9,28 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Hold

10:11 Uhr
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Jahreseckdaten des Maschinenbauers seien erfreulich, aber nicht herausragend, schrieb Lars Vom-Cleff in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über Zielspanne des Unternehmens, während das organische Umsatzwachstum dieser entspreche. Zudem sollte der positive Auftragseingang im vergangenen Quartal nicht überraschen, und das für 2026 angestrebte organische Umsatzwachstum sei auch nicht neu und bereits vom Marktkonsens vorweggenommen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
61,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,94%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

