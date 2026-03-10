Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zahlen voraus

Am Mittwoch wird der Sportwagenhersteller Porsche seine Bücher öffnen.

Porsche wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 EUR gegenüber 0,910 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,95 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 36,87 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net