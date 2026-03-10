DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.268 +0,1%Euro1,1613 +0,1%Öl90,40 -1,1%Gold5.191 +0,1%
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Zahlen voraus

Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.03.26 23:37 Uhr
Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Am Mittwoch wird der Sportwagenhersteller Porsche seine Bücher öffnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,76 EUR 0,75 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Porsche wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Wer­bung

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 EUR gegenüber 0,910 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,95 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 36,87 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

