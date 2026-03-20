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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Porsche vz Hold

15:41 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil verwies für seine am Montag vorliegende Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef (CEO) Michael Leitners und Finanzchef (CFO) Jochen Breckner am Freitag in London. Auch wenn kurzfristig die Aussichten weiterhin schwierig blieben, habe der neue CEO den positiven Eindruck zur Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang März bestätigt, schrieb Gourvil. Denn Leitners habe konsequent eine die Margen stärkende Produktstrategie und die Fokussierung auf die Barmittel-Generierung bekräftigt./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,92 €		 Abst. Kursziel*:
16,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

15:41 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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