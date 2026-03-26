CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,11 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,00 €
|Abst. Kursziel*:
94,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
119,47%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK