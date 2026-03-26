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Marktkap. 6,11 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

10:46 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
52,40 EUR -14,80 EUR -22,02%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,00 €		 Abst. Kursziel*:
94,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
119,47%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

10:46 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:31 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 CTS Eventim Buy UBS AG
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