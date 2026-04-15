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Marktkap. 5,3 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Barclays Capital

CTS Eventim Overweight

08:46 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
57,00 EUR 0,65 EUR 1,15%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wahrnehmung des Tickethändlers und Veranstalters habe sich seit dem vergangenen Jahr geändert, von der unanfechtbaren Größe zu unvermeidlichen Marktanteilsverlusten, schrieb Bernd Klanten am Mittwoch. Die Realität sei differenzierter und irgendwo dazwischen anzusiedeln, betonte der Analyst nach jüngsten Gesprächen mit Branchenexperten. Die Konkurrenz durch Live Nation werde erst langfristig möglicherweise zum Problem./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,30 €		 Abst. Kursziel*:
74,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,93%
Analyst Name:
Bernd Klanten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:46 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
14.04.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
31.03.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 CTS Eventim Buy UBS AG
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