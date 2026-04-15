CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wahrnehmung des Tickethändlers und Veranstalters habe sich seit dem vergangenen Jahr geändert, von der unanfechtbaren Größe zu unvermeidlichen Marktanteilsverlusten, schrieb Bernd Klanten am Mittwoch. Die Realität sei differenzierter und irgendwo dazwischen anzusiedeln, betonte der Analyst nach jüngsten Gesprächen mit Branchenexperten. Die Konkurrenz durch Live Nation werde erst langfristig möglicherweise zum Problem./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,30 €
|Abst. Kursziel*:
74,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,93%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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