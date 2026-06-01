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Marktkap. 138,03 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

UBS AG

Deutsche Telekom Buy

08:01 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,99 EUR 0,16 EUR 0,55%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Tarifeinigung mit der Gewerkschaft sorge für Kostensicherheit, schrieb Polo Tang am Montag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,86 €		 Abst. Kursziel*:
26,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,25%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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