ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 163,21 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe starke Zahlen zum zweiten Quartal abgeliefert und wie erwartet den Wachstumsausblick aus eigener Kraft für 2026 angehoben, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme von Rotork dürfte den Umsatz von ABB um 3 Prozent steigern und sich leicht positiv auf die Margen auswirken. Aufgrund des hohen Kaufpreises sollte der Deal jedoch erst im zweiten Jahr nach der Integration geringfügig zum Gewinn je Aktie beitragen./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
77,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
-9,93%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
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|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
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|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
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|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
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|16.10.25
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|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
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|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|12:31
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.