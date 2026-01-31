DAX 24.781 +1,0%ESt50 6.003 +0,9%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.607 +0,6%Bitcoin 66.922 +3,1%Euro 1,1806 -0,4%Öl 66,14 -6,5%Gold 4.691 -3,6%
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag
Aktien von Microsoft und NVIDIA unter Druck: Zweifel an Milliarden-Investition in OpenAI verunsichern Anleger
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

73,38 EUR +0,66 EUR +0,91 %
STU
67,46 CHF +0,80 CHF +1,20 %
SWX
Marktkap. 132,44 Mrd. EUR

KGV 27,58
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

15:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
ABB (Asea Brown Boveri)
73,38 EUR 0,66 EUR 0,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
58,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
67,18 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,66%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
67,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,02%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

15:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
29.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

