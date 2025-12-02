DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 121,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

13:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
73,96 EUR 7,40 EUR 11,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns habe die Konsensschätzung um satte 32 Prozent übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick auf 2026 erscheine konservativ./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
67,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-18,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
67,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,64%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

14:01 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
13:56 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
12:46 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Profitabilität gesteigert ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal, Auftragseingang stimmt positiv - Siemens-Aktie zieht mit ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal, Auftragseingang stimmt positiv - Siemens-Aktie zieht mit
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag
dpa-afx ROUNDUP: ABB glänzt mit starkem Schlussquartal und Auftragsplus - Rekordhoch
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI
EQS Group ABB completes 2025 share buyback program
EQS Group Q4 2025 results
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
