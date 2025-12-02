ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,93 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns habe die Konsensschätzung um satte 32 Prozent übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick auf 2026 erscheine konservativ./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
67,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-18,40%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
67,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,64%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|14:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.