Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
DAX aktuell

Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet

29.01.26 09:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX im Minus - SAP-Abverkauf bremst den Leitindex aus | finanzen.net

Am Donnerstag tendiert der DAX leichter. Nach dem Fed-Zinsentscheid zur Wochenmitte rückt die Bilanzsaison verstärkt in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.675,7 PKT -147,1 PKT -0,59%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann die Donnerstagssitzung mit einem Abschlag von 0,51 Prozent bei 24.697,38 Punkten. Im weiteren Verlauf bewegt er sich weiter unterhalb der Nulllinie.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Zinsentscheid und Berichtssaison im Fokus

Am heimischen Markt dürfte DAX-Schwergewicht SAP den Leitindex belasten. Die Aktie zeigt sich vorbörslich nach er Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs deutlich abgeschlagen. Hier dürften Anleger vom Cloudwachstum enttäuscht worden sein.

Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren.

Im US-Handel war der marktbreite S&P 500 am Mittwoch mit einem neuerlichen Rekord gestartet - der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 hatte an seinem Oktober-Hoch gekratzt. Beide verließen dann im Verlauf aber die Kräfte, auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed hat den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert belassen.

Nachbörslich gab es aber Bewegung durch Zahlen - nach oben bei Meta und Tesla, abwärts bei Microsoft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

