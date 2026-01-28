DAX24.562 -1,1%Est505.953 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1954 ±-0,0%Öl69,72 +1,4%Gold5.503 +1,6%
Schwarzhumorige Serie

Netflix-Aktie leichter: Streaming-Riese setzt auf deutschen Exportschlager "Achtsam Morden" - neue Staffel

29.01.26 11:08 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix leichter: Streaming-Riese will Mega-Erfolg von Achtsam Morden fortsetzen | finanzen.net

Netflix setzt weiterhin voll auf deutschen Content: Der Streaming-Riese hat offiziell eine dritte Staffel der Erfolgsserie "Achtsam Morden" angekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
71,29 EUR 0,55 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Netflix hat eine Fortsetzung seiner deutschen schwarzhumorigen Serie "Achtsam Morden" mit Tom Schilling in der Hauptrolle angekündigt. Die dritte Staffel werde im Sommer gedreht, hieß es bei einem Event zu kommenden Highlights des Streamingdienstes. Die zweite Staffel ist dabei noch nicht einmal angelaufen. Deren Start wurde für den 28. Mai angekündigt.

Wer­bung

Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.

In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind".

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 84,38 US-Dollar.

/gth/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, Netflix

mehr Analysen