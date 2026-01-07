Netflix Aktie
Marktkap. 343,13 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Zu den wichtigsten negativen Aspekten zählt er den Margenausblick für 2026. Dagegen liege das angepeilte Umsatzwachstum ein wenig über der Konsensschätzung. Außerdem habe das Management die durchgesickerten Ziele für 2030 bestätigt. Insgesamt billigt Heaney dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung zu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Warner Bros Discovery sieht er als wichtigen positiven Kursfaktor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 134,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 87,26
|Abst. Kursziel*:
53,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 83,95
|Abst. Kursziel aktuell:
59,62%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 122,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|15:41
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:41
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:41
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.