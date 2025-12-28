DAX24.554 -1,6%Est505.846 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,42 +0,4%Gold4.727 +1,2%
Podcast

Hot Stocks heute: Alles schaut nach Davos, doch die Risk-off Meldung kommt aus Japan

20.01.26 12:05 Uhr
Hot Stocks heute: Alles schaut nach Davos, doch die Risk-off Meldung kommt aus Japan | finanzen.net

DAX: Abverkauf geht weiter - Davos wird kalt - Gold steigt weiter.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Netflix, Intel und die Japanischen Zinsen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

