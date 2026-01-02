DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.817 +0,7%Euro1,1722 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Aussichten

Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember

04.01.26 15:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix: Das sagen Analysten im Dezember | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
77,52 EUR -1,48 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Dezember 2025 haben 12 Experten die Netflix-Aktie analysiert.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Netflix ein Kursziel von 132,54 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,78 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 93,76 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--17.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 USD42,9217.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 USD42,9211.12.2025
Bernstein Research125,00 USD33,3210.12.2025
UBS AG150,00 USD59,9809.12.2025
UBS AG150,00 USD59,9808.12.2025
Jefferies & Company Inc.150,00 USD59,9808.12.2025
Bernstein Research125,00 USD33,3208.12.2025
Barclays Capital110,00 USD17,3205.12.2025
DZ BANK--05.12.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
09.12.2025Netflix BuyUBS AG
