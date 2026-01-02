Aussichten

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.

Im Dezember 2025 haben 12 Experten die Netflix-Aktie analysiert.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Netflix ein Kursziel von 132,54 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,78 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 93,76 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 17.12.2025 Jefferies & Company Inc. 134,00 USD 42,92 17.12.2025 Jefferies & Company Inc. 134,00 USD 42,92 11.12.2025 Bernstein Research 125,00 USD 33,32 10.12.2025 UBS AG 150,00 USD 59,98 09.12.2025 UBS AG 150,00 USD 59,98 08.12.2025 Jefferies & Company Inc. 150,00 USD 59,98 08.12.2025 Bernstein Research 125,00 USD 33,32 08.12.2025 Barclays Capital 110,00 USD 17,32 05.12.2025 DZ BANK - - 05.12.2025

