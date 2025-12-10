DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
Netflix Aktie

80,16 EUR +1,07 EUR +1,35 %
STU
94,25 USD +1,56 USD +1,68 %
BTT
Marktkap. 350,37 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 150 auf 134 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. John Colantuoni rät in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick dazu, bei Einzelwerten aus dem US-Internetbereich genauer hinzuschauen. Investitionen könnten vereinzelt die Margen beeinträchtigen und Sorgen um verschlankte Wertschöpfungsketten durch Künstliche Intelligenz manche Werte beeinträchtigen. Als bevorzugte große Werte nannte er Applovin, Reddit, Spotify und Uber sowie seine frische Kaufempfehlung Roku aus dem Bereich der mittelgroßen Unternehmen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 92,71		 Abst. Kursziel*:
44,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 94,25		 Abst. Kursziel aktuell:
42,18%
Analyst Name:
John Colantuoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

