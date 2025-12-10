DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Oracle 871460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 SAP 716460 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
18,70 EUR +0,20 EUR +1,08 %
STU
17,28 CHF -0,01 CHF -0,03 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,73 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

14:31 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,70 EUR 0,20 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2470 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
26,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,28 £		 Abst. Kursziel*:
62,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,54 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:31 Diageo Overweight Barclays Capital
05.12.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gibt am Mittwochvormittag ab
finanzen.net Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Dienstagnachmittag
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
PR Newswire SMIRNOFF ICE AND POP ICON TROYE SIVAN ARE UNWRAPPING A HOLIDAY SEASON THAT'S ANYTHING BUT SILENT
PR Newswire FROM THE SIPS TO THE 'FITS, SMIRNOFF IGNITES THE NEXT GENERATION OF NFL FANDOM WITH A NEW CHAPTER OF "WE DO GAME DAYS"
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- GUINNESS®/
PR Newswire SKIP THE MILK, RAISE A PINT FOR THE HOLIDAYS INSTEAD! GUINNESS AND LAST CRUMB DELIVER THE SEASON'S MOST ICONIC PAIRING
PR Newswire Blade and Bow Unveils Its Oldest Whiskey Ever, a Rare 30-Year-Old Kentucky Straight Bourbon
Financial Times Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ to revive spirits giant
Business Times Europe: Shares gain on hope of end to US government shutdown; Diageo shines
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen