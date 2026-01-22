BASF Aktie
Marktkap. 40,48 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,48 €
|Abst. Kursziel*:
16,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|12:51
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:46
|BASF Halten
|DZ BANK
|10:11
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:46
|BASF Halten
|DZ BANK
|10:11
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|BASF Halten
|DZ BANK
|10:11
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital