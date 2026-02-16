DAX24.849 +0,2%Est505.987 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1844 -0,1%Öl68,12 -0,7%Gold4.928 -1,3%
"Hold"

BASF-Aktie moderat höher: Berenberg hebt Rating und Kursziel an

17.02.26 09:42 Uhr
BASF-Aktie mit kleinem Plus: Berenberg Upgrade - Jetzt lesen! | finanzen.net

Nach einer massiven Erholung der BASF-Aktie stuft Berenberg das Papier hoch. Laut der Privatbank überwiegt nun die Hoffnung auf politische Rückendeckung über 2026 hinaus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51,16 EUR 0,54 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die BASF-Papiere teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne.

Am Dienstag zeigt sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,51 Prozent höher bei 51,02 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026BASF NeutralUBS AG
10.02.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
04.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026BASF NeutralUBS AG
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
23.01.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen