BASF Aktie
Marktkap. 43,74 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (EBIDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Chris Counihan am Freitag nach endgültigen Zahlen. Der Mittelpunkt des EBITDA-Ausblicks für 2026 liege allerdings um 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,90 €
|Abst. Kursziel*:
-10,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,49%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
