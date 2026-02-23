Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (EBIDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Chris Counihan am Freitag nach endgültigen Zahlen. Der Mittelpunkt des EBITDA-Ausblicks für 2026 liege allerdings um 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

