RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Das Nettoergebnis liege über der vom Rückversicherer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen am Freitag in seiner ersten Reaktion. Die entscheidende Nachricht sei aber das zusätzliche Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar. Dieses steigere rein rechnerisch das künftige Ergebnis je Aktie um zwei Prozent. Allerdings berücksichtigten die Konsensschätzungen eventuell nicht die Franken-Aufwertung gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn, die diesen positiven Ergebniseffekt zunichtemache./rob/gl/ag

