Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Tesla-Aktie: E-Autobauer patzt in Indien - so gering ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Swiss Re Aktie

151,50 EUR +1,30 EUR +0,87 %
STU
142,20 CHF +1,60 CHF +1,14 %
SWX
Marktkap. 41,21 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
UBS AG

Swiss Re Buy

13:51 Uhr
Swiss Re Buy
Swiss Re AG
151,50 EUR 1,30 EUR 0,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Preisschwächung bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
142,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
142,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,49%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,30 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

13:51 Swiss Re Buy UBS AG
13:26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Swiss Re Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
