Swiss Re Aktie

Marktkap. 38,5 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

UBS AG

Swiss Re Neutral

08:51 Uhr
Swiss Re Neutral
Swiss Re AG
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
130,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
130,37 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

