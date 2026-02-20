Danone Aktie
Marktkap. 47,55 Mrd. EURKGV 27,18
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,54 €
|Abst. Kursziel*:
30,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,76%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
