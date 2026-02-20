DAX 25.151 -0,4%ESt50 6.133 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,28 -0,6%Gold 5.149 +0,9%
Danone Aktie

72,10 EUR -1,32 EUR -1,80 %
STU
65,87 CHF -1,51 CHF -2,25 %
BRX
Marktkap. 47,55 Mrd. EUR

KGV 27,18
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

11:21 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
72,10 EUR -1,32 EUR -1,80%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,54 €		 Abst. Kursziel*:
30,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,76%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

11:26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 Danone Buy UBS AG
10:46 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:21 Danone Overweight Barclays Capital
20.02.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
dpa-afx Danone-Aktie sinkt dennoch: Stärkeres Wachstums als gedacht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie fällt: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Danone-Aktie mit Plus: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland - Behörde schaltet sich ein
RTE.ie Danone confident about 2026 after China drives sales beat
RTE.ie Danone recalls further batches of infant formula
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
Korea Times Danone recalls batches of Aptamil baby formula in Germany, letter shows
Irish Times Recalled Danone Aptamil product was also sold in Ireland, regulator warns
Financial Times Danone shares slide as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
