Marktkap. 44,55 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Deutsche Bank AG

Danone Sell

12:51 Uhr
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Anleger sollten in Phasen der Erholung die Aktien der Franzosen eher verkaufen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnert an die Risiken für das chinesische Kindernahrungsgeschäft aus seiner jüngsten Verkaufsempfehlung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Sell

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
70,60 €		 Abst. Kursziel*:
-6,52%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
71,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

12:51 Danone Sell Deutsche Bank AG
27.01.26 Danone Buy UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

