Danone Aktie
Marktkap. 44,55 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Anleger sollten in Phasen der Erholung die Aktien der Franzosen eher verkaufen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnert an die Risiken für das chinesische Kindernahrungsgeschäft aus seiner jüngsten Verkaufsempfehlung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
70,60 €
|Abst. Kursziel*:
-6,52%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
71,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
