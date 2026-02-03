DAX 24.687 -0,4%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.328 +0,5%Euro 1,1820 +0,0%Öl 67,57 -0,4%Gold 5.047 +2,0%
RELX Aktie

25,20 EUR -0,96 EUR -3,67 %
STU
22,64 CHF ±0,00 CHF -0,01 %
BRX
Marktkap. 54,43 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche infolge der KI-Sorgen biete eine attraktive Einstiegschance, auch wenn sie kurzfristig nicht verschwinden dürften, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht für 2025. Er wies auf die niedrige Bewertung hin./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,65 £		 Abst. Kursziel*:
70,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

12:36 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

dpa-afx Mediensektor im Fokus Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RELX von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net Börse London: FTSE 100 schwächelt
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt nachmittags
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester
Zacks Down 6.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in RELX (RELX)
Benzinga Peering Into RELX PLC&#39;s Recent Short Interest
Financial Times Relx thrives by swapping journals for data
PR Newswire As Flood Risk Escalates, LexisNexis Risk Solutions Delivers Additional Clarity on Climate Change Scenarios Over the Next 75 Years
Benzinga A Look Into RELX Inc&#39;s Price Over Earnings
PR Newswire LexisNexis U.S. Insurance Demand Meter: U.S. Consumer Auto Shopping Stays Strong, Registers as 'Hot' in Q3
PR Newswire LexisNexis Risk Solutions Receives Two Recognitions at Regulation Asia Awards for Excellence 2025 for Fraud and Financial Crime Prevention Innovation
PR Newswire New Medical Insights from LexisNexis Health Intelligence Helps Life Insurers Expand Accelerated Programs, Mitigate Mortality Slippage and Improve Customer Experience
