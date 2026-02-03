DAX 24.712 -0,3%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.236 +0,4%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,39 -0,6%Gold 5.029 +1,7%
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
ETF-Sparplan kündigen: Schritt-für-Schritt erklärt - Anleitung für Anleger
STMicroelectronics Aktie

Marktkap. 21,42 Mrd. EUR

KGV 133,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

UBS AG

STMicroelectronics Buy

12:16 Uhr
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
23,57 EUR 0,11 EUR 0,45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht beim Chipkonzern Licht am Ende des Tunnels. Nach einem Gespräch mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand im Anschluss an die Zahlen ist er vorsichtig optimistisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,35 €		 Abst. Kursziel*:
32,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,55%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:16 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net Halbleiter-Feuerwerk Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon, ASML, Micron & Co.? Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon, ASML, Micron & Co.?
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
finanzen.net STMicroelectronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga How STMicroelectronics Became Backbone Of SpaceX&#39;s Starlink Network
Benzinga Europe&#39;s $1.2 Billion STMicroelectronics Deal Aims To Secure Future Tech
