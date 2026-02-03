STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 21,42 Mrd. EURKGV 133,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht beim Chipkonzern Licht am Ende des Tunnels. Nach einem Gespräch mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand im Anschluss an die Zahlen ist er vorsichtig optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,35 €
|Abst. Kursziel*:
32,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,55%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|12:16
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.