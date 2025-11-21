Barclays Capital

STMicroelectronics Underweight

12:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Eine Konferenz mit dem Finanzvorstand des Halbleiterunternehmens habe unter anderem ergeben, dass der Abbau der Lagerbestände vollzogen sei, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend. Negativ seien dagegen erwartete Belastungen von der Währungsseite im kommenden Jahr./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT

