Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 12.12.25
STMicroelectronics Aktie

22,28 EUR
STU
20,84 CHF +0,31 CHF +1,50 %
BRX
Marktkap. 19,86 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Barclays Capital

STMicroelectronics Underweight

12:01 Uhr
STMicroelectronics Underweight
STMicroelectronics N.V.
22,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underweight" belassen. Eine Konferenz mit dem Finanzvorstand des Halbleiterunternehmens habe unter anderem ergeben, dass der Abbau der Lagerbestände vollzogen sei, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend. Negativ seien dagegen erwartete Belastungen von der Währungsseite im kommenden Jahr./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,36 €		 Abst. Kursziel*:
-10,57%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,21%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:01 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
01.12.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
dpa-afx STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net STMicro-Aktie unter Druck: Infineon-Konkurrent meldet Gewinneinbruch
dpa-afx Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
Benzinga Europe&#39;s $1.2 Billion STMicroelectronics Deal Aims To Secure Future Tech
Semiconductor Today STMicroelectronics launches GaNSPIN system-in-package family
Benzinga Apple And Tesla Supplier STMicro Stock Climbs As CEO Predicts &#39;Normal&#39; Start To 2026
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in STMicroelectronics Stock?
Zacks Solid Long-term Prospects in Semis: Buy NVIDIA and Hold STMicroelectronics
Benzinga Rigetti, MP Materials, And STMicroelectronics Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Oct. 20-Oct. 24): Are the Others in Your Portfolio?
MotleyFool Why STMicroelectronics Stock Plummeted Today
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
