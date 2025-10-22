Branchenschwäche

Eine enttäuschende Quartalsprognose des US-Schwergewichts Texas Instruments vom Vorabend dürfte am Mittwoch negativ auf Europas Halbleiterbranche ausstrahlen.

Die Aktien von Texas Instruments büßen im vorbörslichen Handel an der NASDAQ 9,28 Prozent ein auf 164,05 US-Dollar.

Das Unternehmen rechnet im laufenden vierten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der in Aussicht gestellte Zielkorridor für die Erlöse blieb hinter den Erwartungen zurück, ebenso die Gewinnprognose je Aktie.

Im frühen XETRA-Handel fielen Infineon zuletzt um 2,98 Prozent auf 34,19 Euro, STMicroelectronics gaben in Mailand um 3,05 Prozent nach auf 25,76 Euro und Elmos Semiconductor verloren via XETRA 2,48 Prozent auf 82,70 Euro. Auch die Aktien von Ausrüstern der Chip-Produzenten wie SUSS MicroTec und AIXTRON gaben via XETRA je um 1,77 Prozent auf 35,56 Euro bzw. 2,87 Prozent auf 13,18 Euro nach.

Der Ausblick von Texas Instruments lege den Schluss nahe, dass im Geschäft mit analogen Halbleitern der zyklische Aufschwung eine Pause einlege, schrieb Analyst Blayne Curtis von Jefferies. Das Unternehmen drossele die Produktionskapazitäten, um den Aufbau von Lagerbeständen zu vermeiden. Das aber setze die Bruttomargen zusätzlich unter Druck.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)