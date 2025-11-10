DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
JP Morgan Chase & Co.

Infineon Neutral

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Von JPMorgan befragte Investoren rechneten im Schlussquartal des Jahres mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden Euro, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend nach der Auswertung. Der Halbleiterproduzent dürfte demnach im Rahmen der eigenen Vorgaben sowie der Konsensschätzung von Analysten liegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,35 €		 Abst. Kursziel*:
17,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

