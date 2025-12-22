Kurstreiber

Aktien von Infineon und AIXTRON gefragt: US-Chip-Rally beflügelt

22.12.25 13:45 Uhr

Die Aktien aus dem deutschen Halbleitersektor haben am Montag im Windschatten starker US-Chipwerte überdurchschnittlich zugelegt.

Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des DAX via XETRA zuletzt um 1,8 Prozent nach oben auf 36,47 Euro. Die Papiere von AIXTRON gewannen als bester Wert im MDAX 2,6 Prozent auf 17,06 Euro und stoppten damit vorerst ihren jüngsten Abwärtstrend. Wer­bung Wer­bung Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse NASDAQ stark vorgelegt: Micron Technology und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten. /edh/nas FRANKFURT (dpa-AFX)

