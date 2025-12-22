DAX24.297 ±0,0%Est505.755 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,75 +2,0%Gold4.416 +1,8%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Aktien von Infineon und AIXTRON gefragt: US-Chip-Rally beflügelt

22.12.25 13:45 Uhr
Aktien von Infineon und AIXTRON im Aufwind: Tech-Rally an der NASDAQ beflügelt die Kurse | finanzen.net

Die Aktien aus dem deutschen Halbleitersektor haben am Montag im Windschatten starker US-Chipwerte überdurchschnittlich zugelegt.

Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des DAX via XETRA zuletzt um 1,8 Prozent nach oben auf 36,47 Euro. Die Papiere von AIXTRON gewannen als bester Wert im MDAX 2,6 Prozent auf 17,06 Euro und stoppten damit vorerst ihren jüngsten Abwärtstrend.

Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse NASDAQ stark vorgelegt: Micron Technology und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten.

/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

