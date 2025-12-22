DAX24.297 ±0,0%Est505.759 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,7%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.439 +1,0%Euro1,1735 +0,2%Öl61,04 +0,8%Gold4.415 +1,8%
Rally geht weiter

Aurubis-Aktie nähert sich Rekordhoch: Steigende Kupferpreise beflügeln

22.12.25 10:48 Uhr
Kupferboom treibt Aurubis-Aktie auf Jahreshoch - Rekord in Sicht | finanzen.net

Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert.

Aktien
Aktien
Aurubis
121,40 EUR 3,00 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kursplus via XETRA von zuletzt 2,7 Prozent auf 121,90 Euro gehören die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis zu den Top-Werten im MDAX.

Kurz zuvor waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von 123,50 Euro Anfang Dezember herangerückt. Für das laufende Jahr steht bislang ein Kursgewinn von knapp 60 Prozent zu Buche.

Die Kupferpreise haben ihren Aufwärtstrend seit dem Frühjahr in den vergangenen Wochen beschleunigt fortgesetzt. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.

/edh/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
08.12.2025Aurubis HoldWarburg Research
05.12.2025Aurubis NeutralUBS AG
05.12.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Aurubis HaltenDZ BANK
