Verbesserter Marktausblick

Der Kupferkonzern Aurubis ist für das aktuelle Geschäftsjahr optimistischer geworden.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, plant er für 2025/26 nun mit einem operativen Ergebnis vor Steuern (EBT) von 375 bis 475 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die höhere Prognose begründete Aurubis mit einem verbesserten Marktausblick.

Für das erste Quartal 2025/26 wies Aurubis ein operatives EBT von 105 Millionen Euro nach 130 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres aus, was laut dem Unternehmen im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes liegt. Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern belief sich im ersten Quartal auf 429 (Vorjahr: 339) Millionen Euro.

Im XETRA-Handel steigt die Aurubis-Aktie zeitweise 1,61 Prozent auf 158,20 Euro.

DOW JONES