Zugausfälle zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg ab Freitag

28.01.26 16:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ab diesem Freitag (30. Januar) gibt es auf der Linie RB75 zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg Einschränkungen im Zugverkehr. Grund seien Bauarbeiten, die bis 2. März andauern sollen, teilt die Hessische Landesbahn (HLB) mit.

Die Züge werden bis 20. Februar mit Zwischenhalt in Mainz-Kastel umgeleitet. Sie halten nicht in Mainz-Gustavsburg, Mainz-Römisches Theater und Mainz Hauptbahnhof. Fahrgäste können stattdessen die S-Bahn nutzen. Einzelne Züge halten zudem nicht in Mainz-Bischofsheim.

Vom 31. Januar auf den 1. Februar entfallen die Züge den Angaben zufolge teilweise zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Darmstadt Hauptbahnhof. Reisende können dann zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Mainz-Bischofsheim auf die S-Bahn umsteigen. Zwischen Mainz-Bischofsheim und Darmstadt Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse.

Verschiedene Streckenabschnitte betroffen

Vom 7. Februar bis 2. März fallen in verschiedenen Zeiträumen Züge auf unterschiedlichen Streckenabschnitten zwischen Wiesbaden Hbf und Aschaffenburg Hauptbahnhof aus. Ersatzbusse sind unterwegs, in ihnen können keine Fahrräder mitgenommen werden.

Den detaillierten Busfahrplan finden Reisende auf der Internetseite www.hlb-online.de. Alle Änderungen sind auch in der elektronischen Auskunft von Bahn und RMV enthalten./isa/DP/jha